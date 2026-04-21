Уход со сцены, слухи о тяжелой болезни: как живет Эдита Пьеха

Народная артистка Эдита Пьеха вышла на связь и публично рассказала о своем самочувствии. News.ru рассказал, что известно о здоровье певицы, говорила ли она об СВО и когда закончила карьеру.

Слухи о здоровье

Накануне Пьеха, которой скоро исполнится 89 лет, созвонилась со своим внуком Стасом Пьехой в шоу «Секрет на миллион».

«Ну как можно себя чувствовать без пяти 90? <...> 89, да. А годы летят, наши годы летят, как птицы летят», — ответила она на вопрос о своем самочувствии.

Артистка также рассказала, что запрещает родным привозить ей сладости. Пьеха заявила, что следит за фигурой, и не хочет потолстеть.

В ноябре 2025 года дочь артистки Илона Броневицкая заявляла, что Пьеха чувствует себя в соответствии с возрастом. Исполнительница продолжает активно общаться с членами семьи и близкими.

«Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее», — сказала Броневицкая.

При этом в апреле 2025 года СМИ сообщали, что у Эдиты Пьехи обнаружили признаки возрастной деменции и гипертонию на фоне набранных сверх нормы 30 кг веса. Утверждалось, что исполнительница страдает от нарушений памяти и дезориентации.

Помощница артистки опровергала эту информацию. По ее словам, у певицы нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

Жизнь под Петербургом

Пьеха заявила о завершении своей карьеры в 2021 году. Она заявила, что устала от гастролей и хочет больше времени уделять семье. Артистка живет в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом.

«У нее все хорошо. Большую часть времени бабушка проводит у себя в загородном доме под Петербургом, смотрит телевизор, мои выступления, пересматривает свои старые концерты. Но она не поет публично. А вот дома — поет, иногда без микрофона просто что-то, на разных языках, в том числе свои песни. Она не может совсем не петь», — рассказывал Стас Пьеха в 2025 году.

88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своём самочувствии

Мнение об СВО

В 2014 году Эдита Пьеха призвала не ограничивать творческую свободу артистов, независимо от их взглядов на события на Украине.

«Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это непонятно», — сказала она.

Сейчас артистка хранит молчание относительно своей позиции по СВО. При этом Броневицкая заявляла, что Пьеха отстаивает однозначную точку зрения на спецоперацию и выбирает сторону своей Родины.