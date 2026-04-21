Овдовевшая певица Натали рассказала о связи с известным ведущим

В 2023 году певица Натали пережила страшную семейную трагедию. Ее супруг, продюсер Александр Рудин, с которым она прожила 30 лет, наложил на себя руки из-за психических отклонений.

Все это время артистка старается жить: она занимается карьерой и воспитанием троих сыновей.

А теперь Натали появилась на съемках нового выпуска шоу Андрея Малахова и сообщила о том, что связана с известным ведущим. Популярная артистка напомнила, что именно к Андрею Малахову когда-то явился ее ныне покойный супруг, который вообще не ходил на телевизионные съемки. Затем именно к Малахову Натали пришла, уже будучи вдовой. И вот теперь снова она появилась у него, чтобы рассказать, как живет после потери любимого мужчины.

Певица поведала, что поначалу с головой ушла в работу, стараясь еще лучше петь, танцевать, радовать людей. Но потом она поняла, что таким образом не сможет вернуть мужа. Да и вообще никаким образом.

"...И именно сейчас я должна взять себя в руки и сказать, что прошла этот путь благодаря вам, людям, благодаря тому, что вы меня приглашали, говорили, что надо петь, надо идти", - отметила Натали.

По ее словам, теперь муж для нее не остался за спиной, а впереди, "как путеводная звезда", указывает ей путь. Артистка уверена, что жизнь не закончена, что надо продолжать петь, жить, любить.