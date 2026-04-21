Оксана Самойлова призналась, что не против подкатов Анны Седоковой к Джигану. Об этом она честно поговорила с журналистами на 16-й ежегодной звёздной премии «Прорыв года 2026». Блогер раскрыла, что желает бывшему мужу счастья — неважно с кем.

«Если это будет Аня Седокова, пусть будет Аня Седокова», — высказалась она.

Самойлова не исключает, что может поменять своё мнение на этот счёт. Однако пока что она она уверена: если Джиган найдёт свою любовь, она будет рада за него.

Кстати, на свой счёт Оксана настроена не менее оптимистично. Она наверняка знает, что ей ещё удастся найти свою любовь.

Напомним, в начале апреля 2026 года Оксана Самойлова и Джиган были официально разведены. Некоторое время экс-супруги не могли решить вопрос о разделе имущества. В конце концов, Самойлова передала рэперу половину совместно нажитого имущества. В собственность артиста перешёл трёхэтажный особняк, стоимость которого составляет порядка 350 миллионов рублей.

