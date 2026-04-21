Кушанашвили восхитился Боней, обратившейся к президенту

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался о блогере Виктории Боне, записавшей обращение к президенту России Владимиру Путину. В нем девушка затронула вопросы, которые, по ее словам, волнуют граждан. Видео получило широкий отклик в соцсетях, а в Кремле подтвердили, что обращение было замечено.

Кушанашвили отметил, что Боню часто не воспринимают всерьез из-за ее медийного прошлого, однако признал ее поступок смелым. Он заявил, что блогер сумела привлечь внимание и обозначить важные темы, несмотря на критику.

После публикации Боня заявила о давлении со стороны команды журналистки Ксении Собчак, на что та ответила обвинениями в стремлении к хайпу. Кушанашвили прокомментировал конфликт, отметив, что подобные споры лишь усиливают интерес к ситуации. По его словам, резонанс вокруг обращения, включая обсуждения и шутки в сети, свидетельствует о том, что Боня достигла своей цели.

— Никому же не пришло в голову записать без малого двадцатиминутное послание президенту и очень четко, с учетом IQ Виктории Бони, обозначить болевые точки, которыми живет страна. Я не буду глумиться над ней, хотя только что одной репликой это сделал, — добавил телеведущий в YouTube-шоу «Каково?!».

14 апреля Виктория Боня записала обращение к президенту России Владимиру Путину «от лица народа». Она высказалась на тему наводнения в Дагестане, массового изъятия домашнего скота, блокировки мессенджеров и ограничения работы Сети.