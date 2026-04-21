Актриса Рената Литвинова после отъезда из России не снимается в кино. Она зарабатывает гастролями по миру со своим спектаклем. Недавно артистка обратились к поклонникам.

Рената Литвинова сделала печальное заявление. Актриса отказалась ехать на гастроли в Израиль. По ее словам, она не привезет свои спектакли в эту страну в связи с войной.

«Дорогие зрители Израиля. В связи с обстановкой в регионе мы были вынуждены отменить наши спектакли «Кактус» без переноса дат. Надеемся на мир и на скорую встречу. Организаторы спектаклей обязуются вернуться деньги за билеты», — отметила заслуженная артистка России.

Рената Литвинова подвергла себя опасности

Свое сообщение актриса подкрепила черно-белым фото, подчеркивая весь трагизм ситуации. Для звезды экрана этот спектакль является единственным источником дохода, пишет КП.РУ.