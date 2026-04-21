Прохор Шаляпин ответил на обвинения Киркорова

Недавно Филипп Киркоров обвинил Прохора Шаляпина в попытках пропиариться на его имени. На премии «Прорыв года 2026» Шаляпин в беседе с журналистами решил ответить поп-королю российской сцены и заявил, что ждал от него помощи на старте карьеры, но так и не получил её. Вместо этого, по словам Прохора, коллега подпортил ему, как и многим другим артистам, жизнь.

© Соцсети

Шаляпин отметил, что внимание Филиппа Бедросовича ему льстит, однако, по словам певца, он пришёл к нынешней популярности своими силами.

«Я стал известным не благодаря Филиппу, а благодаря людям, каким‑то своим роликам и так далее. Песни — всё это краткосрочно и недолговечно», — сказал Прохор.

Шаляпин подчеркнул, что в нынешнее время всё поменялось, и сейчас ему от Филиппа Киркорова ничего не требуется.

«Когда‑то нужна была помощь. Один щелчок его пальцев в 2006 году — и я бы мог нормально реализоваться. Но мне помогли, хотя он и не должен был этого делать. <…> Сегодня я ему желаю здоровья. Я сам иногда хвораю. Мне искренне его как‑то жалко по‑человечески — наверное, человек болеет», — отметил артист.

Прохор призвал артистов относиться друг к другу добрее, поскольку, по его словам, через 50 лет, когда никого не будет, всю известность, дома и квартиры придётся оставить.

«Поэтому хочется, чтобы коллеги относились друг к другу проще как-то. Да, он [Филипп Киркоров] большой артист, много спел. Но много кому и жизнь подпортил, мне в том числе. Я не боюсь этого сказать. Мы дружили, сейчас не дружим», — сообщил Шаляпин.

