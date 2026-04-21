Самойлова раскрыла детали жизни детей после развода с Джиганом

Четверо детей Оксаны Самойловой и Джигана теперь живут на два дома — и никаких скандалов. Самойлова дала интервью изданию Super, где объяснила, как они с бывшим супругом выстроили быт.

По словам блогера, им удалось наладить коммуникацию так, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно. Споров на этот счёт у пары больше нет.

Особое внимание — режиму троих младших: Леи, Майи и Давида.

«Дети живут и с ним, и со мной. Давид три дня — с ним, три дня — со мной. Девочки так же. Как-то вот эта грань у нас очень классно соблюдается», — поделилась Оксана.

При этом старшая дочь, как отметила бывшая супруга Джигана, судя по всему, выбрала иную модель. Она предпочитает жить исключительно с мамой и, похоже, общается с отцом заметно реже, чем сёстры и брат.

Напомним, что в начале апреля 2026 года брак Самойловой и Джигана официально расторгли. В суде, как уточнял адвокат блогера, вопрос о четырёх общих детях даже не поднимали — споров изначально не было, экс-супруги урегулировали всё мирно.