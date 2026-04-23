Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное высказывание телеведущего Владимира Соловьева в адрес блогерши Виктории Бони. Он встал на ее сторону и предложил журналисту сразиться на ринге.

Звезда «Дома-2» на прошлой неделе разместила видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, заявив о проблемах в стране, которые волнуют многих граждан. Вскоре стало известно, что в Кремле ознакомились с ее сообщением. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что власти прилагают меры, чтобы решить поставленные задачи. После этого Владимир Соловьев оскорбил Боню в эфире телеканала «Россия 1».

— Все эти темы, которые эта гражданка подает в таком виде, хорошо известны в Кремле. Ими занимаются с первой минуты. И не этой потрепанной девке открывать свой грязный рот и засорять пространство! — заявил он.

Его слова вызвали возмущение блогерши и многих россиян. На эту тему стали высказываться звезды.

Джигурда опубликовал видеообращение в соцсети, где раскритиковал Соловьева и поддержал Боню. Артист вызвал журналиста на дуэль.

— Володя Соловьев, на дуэль, на ринг! Накаутирую тебя, сожгу твою отрицательную карму. Ты трус! Вызываю тебя на дуэль за оскорбление Бони, которой ты в подметки не годишься. Урою тебя, хоть ты и тяжелее, и моложе. Ты в ее лице оскорбил женщин! — заявил он.

20 апреля Владимир Соловьев ответил на обращение Виктории Бони, которая объявила о намерении подать к нему иск из-за его «женоненавистнических» высказываний. Во время съемок программы «Вечер» он обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона».