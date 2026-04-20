«Анна, суд вас ждет!»: иск семьи Тиммы к Седоковой принят к производству

Конфликт между семьей спортсмена и певицей переходит в зал суда. Сторона обвинения подтвердила старт официального процесса.

Брак певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы продлился четыре года. Отношения пары были полны громких скандалов и ссор. В 2024-м супруги окончательно разошлись, а вскоре произошло непоправимое — спортсмен покончил с собой. Родители Яниса убеждены, что в трагедии виновата Анна. Чтобы добиться справедливости, они наняли адвоката Маргариту Гаврилову.

Долгое время юрист пыталась запустить судебный процес. И сегодня дело против Седоковой было официально зарегистрировано. На странице своего блога Гаврилова написала, что период «пинг-понга», когда документы пересылали из одной инстанции в другую, завершен. Теперь за разбирательство возьмется судья, имя которой уже известно. Избежать этого Анне точно не удастся.

Маргарита не упустила возможности публично подколоть певицу. Она призвала артистку прекратить «виртуальные гастроли» и столкнуться с реальностью.