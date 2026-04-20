Стало известно, какую недвижимость могут изъять у Моргенштерна*

У рэпера Моргенштерна* (признан иностранным агентом в России) могут изъять недвижимость на 74 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, изъять могут три офиса в Москве и подмосковный особняк с гаражом и участком. Чтобы избежать изъятия собственности, Моргенштерн* должен выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей.

Напомним, что ранее Мировой суд Савеловского района признал рэпера виновным в нарушении обязанностей иноагента. Моргенштерн* никак не прореагировал на ситуацию, после чего его имущество арестовали.

