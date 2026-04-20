Экс-супруга звезды «Универа» обвинила его в уходе от уплаты алиментов

Бывшая жена Виталия Гогунского, известного по роли в сериале «Универ», Ирина Маирко решила через суд добиваться от него увеличения суммы алиментов на содержание их общей дочери Миланы (сценический псевдоним Милана Star). Об этом Анну Фролову.

Она рассказала о ходе судебного разбирательства, в рамках которой их сторона намерена доказать, что исполнитель роли «Кузи» занижает свои реальные доходы.

«Вопрос не в нужде, а в законном праве ребенка и ответственности родителя. Недопустимо, когда публичный человек в эфире федеральных каналов учит других отцов схемам уклонения. Если мы будем молчать, такие "схемы" станут нормой», — сообщила Фролова.

Также юрист рассказала, что они располагают данными о реальных доходах и несоответствии заявляемых сумм фактическому уровню жизни.

Ранее актер Виталий Гогунский поздравил с совершеннолетием дочь Милану, которой исполнилось 16 лет.