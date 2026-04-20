Моргенштерна* заочно осудили за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве заочно оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на семь миллионов рублей за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Моргенштерн* заочно приговорен к наказанию в виде штрафа в размере семи миллионов рублей. На его имущество наложен арест, — рассказала Нефедова.

Рэпера дважды в течение года штрафовали за отсутствие плашек на публкациях, однако он не начал их ставить. В связи с этим в его отношении возбудили уголовное дело.

В конце января прошлого года рэпера объявили в розыск. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Моршенштерна* в марте 2026-го. Позднее мировой судебный участок в Москве повторно арестовал три объекта недвижимости артиста.

*Признан иноагентом в РФ.