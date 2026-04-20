Певица Саша Зверева заплатит крупный штраф за нарушение авторских прав

Арбитражный суд Московской области обязал певицу Сашу Звереву выплатить 500 тысяч рублей по иску, связанному с авторскими правами. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на материалы дела.

По данным канала, в иске шла речь о песнях группы «Демо», права на которые принадлежат продюсеру коллектива Вадиму Мидлеру. В материалах дела сказано, что с ответчицы также взыскали судебные расходы.

В 2025 году издание Super сообщило со ссылкой на Звереву, что Мидлер якобы посылает к ней на концерты людей, чтобы удостовериться, что она не исполняет песни «Солнышко» и «2000 лет».

Super отмечало, что Зверева живет между двумя странами и выходит на сцену вместе с сыновьями, а «Демо» гастролирует уже в новом составе.