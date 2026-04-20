Любовные страсти, тюрьма и предательство: судьба Владимира Долинского

Звезда «Кабачка "13 стульев"» Владимир Долинский только начинал свою актерскую карьеру, когда его арестовали за незаконные операции с валютой. И это не единственные неприятности, с которыми столкнулся артист. Starhit вспомнил его биографию в день 82-летия.

Любовные страсти

Владимир Долинский родился 20 апреля 1944 года в семье главного инженера Литфонда СССР и сотрудницы Управления по охране авторских прав. Будущий артист рос беспокойным ребенком, из-за чего сменил шесть школ. В последний раз его едва не отчислили за драку накануне экзаменов.

Вскоре после получения аттестата Долинский поступил в Щукинское училище, однако через семестр его выгнали после драки из-за девушки. Ректор отнесся к студенту благосклонно, пообещав принять его обратно через год, если будут рекомендации с работы. Тогда актера утвердили на небольшую роль в фильме «Война и мир», однако в дело вмешался отец Долинского. Мужчина устал от выходок сына и настоял на его отправке на бурильную установку. Домой и в «Щуку» Владимир вернулся возмужавшим и уверенным в себе.

В студенчестве Долинский был влюблен в звезду картины «Два билета на дневной сеанс» Зифу Цахилову. Сокурсники встречались недолго — девушка бросила артиста. Тогда он обратил внимание на Валентину Шендрикову, с которой ранее враждовал. Актер рассуждал, что от ненависти до любви действительно один шаг.

«Признаюсь, немалую роль в этом ухаживании сыграло желание показать Зифе: вот, мол, я какой, вот с кем у меня роман! А потом искренне увлекся Валей, на самом деле влюбился в нее, мы стали серьезно встречаться», — рассказывал он.

Девушка жила в общежитии, а Долинский с родителями. Встречаться паре было негде, из-за чего Владимир решил жениться на избраннице, хотя отец был категорически против. Между супругами часто возникали скандалы, а переезд в отдельную комнату в коммуналке отношений не улучшил — спустя два года актеры разошлись.

Тюрьма и предательство

После окончания вуза позвали в Театр Сатиры, однако из-за участия в «Кабачке "13 стульев"», который был ненавистен режиссеру Валентину Плучеку, Долинского исключили из труппы после первого же опоздания. При этом уже вскоре артиста приняли в Театр миниатюр, где он подружился с Леонидом Лазаревым и стал с ним фарцевать.

Однажды друзья отправились к знакомым в Ленинград. В общей компании актер встретил симпатичную молодую женщину Наталью. Она растила дочь от прошлых отношений, что Владимиру даже понравилось — будущая жена трогательно заботилась о девочке. Артист пригласил ее на отдых в Таллин, влюбился и сделал предложение. Супруги поселились в Москве и провели вместе год, прежде чем Долинского арестовали за незаконные валютные операции.

Показания на актера дали девушки, у которых тот скупал доллары. Артист провел под следствием больше года и разыгрывал психиатрическое расстройство в попытке избежать ответственности. Однако это не помогло — Долинскому дали четыре года колонии-поселения. В тот период артиста утешало лишь то, что дома его ждут мать, жена и падчерица. Известие о том, что Наталья нашла другого мужчину, стало для Владимира серьезным ударом.

Потеря сына

После освобождения Владимир Долинский устроился в «Ленком». Актер тем временем сошелся с давней знакомой Татьяной, однако семейное счастье снова разбилось — женщина подарила знаменитости сына, который умер через три дня.

«Очень скоро после этого расстались: между нами встала эта боль. Иногда это сближает, а нас — развело», — пояснял Долинский.

Другой потерей для Долинского стал уход из «Ленкома». Один из скандалов актера дошел до верхов, после чего Марк Захаров попросил артиста уйти из театра на некоторое время. Назад он так и не вернулся — сперва артист присоединился к Московскому еврейскому театру, а затем — «У Никитских ворот».

Настоящая любовь

Четвертый брак артиста был фиктивным, чтобы помочь знакомой получить московскую прописку. Следующая супруга, актриса Наталья Волкова, мгновенно очаровала Долинского — его не остановило, что женщина была замужем и воспитывала дочь. Актер пригласил подруг артистки, а на вторую подобную встречу позвал и Волкову, признавшись ей, что хочет встретиться наедине. Вскоре они сошлись.

«Ее муж вернулся с гастролей, а она не нашла ничего лучше, как сказать ему: "Мы с тобой больше жить не будем, у меня есть другой человек". Я подумал: "Елки-палки, ну где же еще я найду такую ненормально честную женщину?!" Справедливости ради надо сказать, что к тому моменту семейные отношения Наташи дали серьезную трещину и явно подходили к концу. Сева — замечательный парень и актер хороший, просто по судьбе им с Наташей не суждено было быть вместе…», — заключил Долинский.

Влюбленные съехались и сыграли свадьбу, а через полтора года у них родилась дочь Полина. Появление ребенка сделало артиста более ответственным и сдержанным. Сам актер с тех пор больше не разменивался на случайные связи, ведь нашел женщину мечты.