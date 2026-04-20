Мария Кожевникова сильно переживает из-за смерти близкого человека

Актриса Мария Кожевникова призналась, что сильно переживает из-за смерти ее няни. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ она рассказала, что 70-летняя Людмила ушла из жизни в результате анафилактического шока от укола мильгаммы.

Женщина ушла из жизни в марте. Кожевникова в соцсетях рассказывала, что тяжело переносит потерю, поскольку няня была для нее как вторая мама, а позднее присматривала уже за ее детьми.

В эфире шоу артистка рассказала, что няня сделала себе инъекцию витамина и ушла из жизни «за две минуты». Кожевникова отметила, что Людмила следила за своим здоровьем и много лет делала уколы. В момент происшествия с женщиной был сын — она успела сказать, что вколола, и то, что выпила три таблетки от аллергии.

«Буквально минута — она уже не могла дышать. Она сразу упала в обморок. Приехала реанимационная бригада, пытались сердце завести. К врачам вопросов нет, они сработали быстро. Но все равно не смогли спасти, потому что здесь решают прямо секунды», — рассказала Кожевникова.

Пока неизвестно, почему раньше женщина спокойно применяла препарат, а теперь он стал причиной ее смерти. Сама Кожевникова не исключает стечения обстоятельств — например, возраста и весеннего цветения растений.