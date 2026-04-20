Звезда фильма «Груз-200» намекнула на разрыв с мужем

Пара была вместе больше 10 лет, растит общего сына. Но кризис, как это водится, грянул без спроса.

40-летняя актриса Агния Кузнецова, известная по ролям в фильмах «О чем говорят мужчины», «Царь» и «Груз-200» дала откровенное интервью Ксении Собчак. В ходе беседы звезда намекнула, что ее отношения с мужем, хореографом Максимом Петровым, переживают непростой период. Пара поженилась в 2015 году, у них растет сын Андрон.

По словам актрисы, сейчас она не готова делиться подробностями личной жизни, но и скрывать, что дела идут не лучшим образом, тоже не хочет.

«Жизнь идет, и очень сложно жить жизнь. А семейная жизнь для меня — самое трудное. Мне легче сниматься», — призналась Кузнецова.

Она вспомнила, как в начале отношений хотела рассказывать о своей любви всем вокруг. Но со временем люди меняются, и теперь наступил сложный этап.

«Период у нас трудный, не буду скрывать. У нас период, который я не могу назвать окончательным», — отметила актриса.

Кузнецова подчеркнула, что они с мужем пока не развелись и живут в одном доме. Однако окончательного решения нет.

«Бывает, что люди разводятся и спустя пять лет сходятся. Есть разные варианты, посмотрим», — сказала она.

Актриса также объяснила, почему не хочет вдаваться в детали конфликтов. У них с мужем есть договоренность не обсуждать ссоры публично.

«Не хотела бы быть интересной на фоне трудных этапов в жизни. Если я буду интересна только из-за этого, я очень расстроюсь. Неужели я такая неинтересная?» — задалась вопросом Кузнецова.

Помимо семейных трудностей, актриса переживает внутренний кризис. Ей кажется, что она, возможно, лучше чувствует себя одна. Кузнецова не считает это неправильным или нездоровым отношением к себе самой. На данный момент она ощущает, что так ей комфортнее, как и многим людям-одиночкам.