Шуфутинский рассказал о жизни с молодой женой

Более 40 лет прожил со второй женой певец Михаил Шуфутинский. Однако супруга Маргарита умерла в 2015 году. У нее были проблемы с сердцем. Скончалась она скоропостижно, сам певец в это время был на гастролях.

"Она заболела, у нее была сердечная недостаточность. Мы все очень переживали. Наверное, это инфаркт, так врачи постановили. Я переживал тяжело. Когда это происходит неожиданно, это тяжелее", - заявил Михаил Шуфутинский в программе "Судьба человека".

Спустя время, в 2018 году, артист начал встречаться с танцовщицей Светланой Уразовой. Михаила Шуфутинского совершенно не смущало, что она почти на 30 лет моложе. А вот Светлана поначалу не воспринимала ухаживания артиста именно из-за внушительной разницы в возрасте. Однако певец все же смог добиться ее благосклонности.

Вообще Шуфутинский и Уразова были знакомы аж с 1995 года. Тогда 19-летняя Светлана пришла в коллектив артиста.

"Наши жизни шли параллельно. Мы были немножко больше, чем просто друзья, но меньше, чем любовники. Так случилось, что когда наступил подходящий момент, мы сблизились гораздо сильнее..." - сообщил певец.

Лишь недавно артист официально оформил отношения с новой молодой избранницей. Ради Светланы Михаил Шуфутинский стал серьезно следить за здоровьем, сильно похудел. По словам певца, они не ругаются.

"В конфликтных ситуациях главное все вовремя перевести в шутку. У нас обоих хорошее чувство юмора", - отметил артист.

В настоящее время Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова строят дом в Подмосковье. Проблем в отношениях у них нет.