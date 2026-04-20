«Допрыгались, дошутились»: как российские звезды пытаются «спасти» народ
Певица Наталья Штурм посетила Госдуму, где озвучила ряд инициатив по улучшению демографии — идеи столкнулись с критикой пользователей соцсетей. «Царьград» рассказал, как российские звезды пытаются «спасти» народ.
«Кремлевский тиндер»
Накануне Наталья Штурм приняла участие в круглом столе в Госдуме, который был посвящен теме вовлеченного и ответственного отцовства. Одно из предложений артистки — создать на базе Госуслуг платформу для знакомств. Ключевой особенностью должна быть открытость: анкета с реальными снимками, личной историей и четким указанием на желание или нежелание заводить детей.
Также Штурм уверена, что крепкая семья держится на совместном труде. Знаменитость считает, что каждой паре с детьми стоит выделять небольшой участок земли площадью пять-шесть соток для выращивания овощей и зелени.
«Мужчина работает на земле, женщина занимается воспитанием ребенка. Это по-настоящему сближает», — пояснила артистка.
Другое предложение Штурм — усилить господдержку в вопросах семейных отношений через портал «Госуслуги». Певица считает, что если бы система урегулирования конфликтов существовала раньше, то и она сама, возможно, никогда бы не подала на развод.
Реакция людей оказалась резкой. Некоторые обозначили идею Штурм о сервисе знакомств как «интим по прописке» и «кремлевским тиндером». Высмеяли и инициативу о выделении земли.
«Штурм придумала колхозы. Только она реально не понимает, что 6 соток — это не ранчо?», — пишут они.
Кто еще из звезд ходил в Госдуму
Отметим, что не только Штурм отметилась своими инициативами в Госдуме. Например, в августе 2025 года ее посетил Прохор Шаляпин с шуточным ультиматумом.
«Друзья, все допрыгались, дошутились. Я приехал в Государственную Думу с предложением сократить рабочий день до минимума, а желательно вообще, чтобы граждане не работали никогда и получали тройную зарплату», — заявил он, предложив передать всю работу роботам.
Примерно в то же время в Госдуме побывала скандальная балерина Анастасия Волочкова. Тогда депутаты предложили запретить мат в интернете — реакция танцовщицы была крайне эмоциональна.
«Они сами как сапожники ругаются, сами бухают, снимают проституток и потом людям простым пытаются запретить ругаться матом», — возмутилась балерина.
Артистка Анфиса Чехова посетила Думу осенью 2025 года. Тогда она предложила закон о защите чести и достоинства артистов. Кроме того, она предложила отказаться от слова «брак», указав на его второе значение. По мнению знаменитости, это якобы поможет повысить демографию.
Весной 2026 года актриса и телеведущая Эвелина Бледанс попала в громкий скандал. Все началось с того, что олигарх Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем.
«Я работаю шесть дней в неделю и 12 часов — это моя минимальная смена. <…> Если мне хорошо платят, то я могу работать трое суток и не спать», — сказала она.
Публика тогда не поддержала высказывания Бледанс. Они предложили артистке отправиться поработать в таком темпе на завод.