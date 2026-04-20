Умер самый известный двойник Пугачевой

Пародист певицы Аллы Пугачевой, телеведущий и артист Алексей Золотов скончался в возрасте 57 лет. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили представители арт-фестиваля «Пугачевская весна».

— Друзья, только что пришла трагическая новость. Не стало нашего друга, известного пародиста образа Аллы Пугачевой — Алексея Золотова. Алексей был инициатором нашего фестивального движения. Мы потрясены, — говорится в сообщении.

Представители фестиваля добавили, что певец был очень талантливым и добрым человеком. По их словам, Золотов очень любил Пугачеву и «чувствовал ее как никто другой».

— Он собирался приехать на Пятый Юбилейный Фестиваль, но не доехал, — сказано в Telegram-канале фестиваля.

По предварительным данным, причиной смерти пародиста стали последствия сахарного диабета. Артист ушел из жизни 18 апреля, передает Starhit.