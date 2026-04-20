Не так давно народная артистка России Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала СВО, столкнулась с полным творческим кризисом. Ее последний спектакль не нашел своего зрителя, а попытка оскорбить уже не только Родину, но и Китай с Америкой вызвала лишь отвращение. Разбираемся, как русофобия не помогла Хаматовой обрести новую публику.

Погоня за эпатажем вместо искусства

После начала специальной военной операции актриса Чулпан Хаматова покинула Россию. Оказавшись за границей, она выбрала путь открытой конфронтации со своей страной. Ради одобрения русофобской публики артистка позволяла себе резкие высказывания в адрес бывших соотечественников, которые не последовали ее примеру.

Однако ожидаемого признания на новом месте не случилось. К весне 2026 года стало очевидно: публику в Европе ее агрессия не привлекает. Тогда Хаматова пошла дальше. В апреле она начала поливать грязью не только покинутую родину. Ее мишенями стали Китай и США.

Главной причиной нового скандала стала сомнительная театральная работа. Вместе с другими релкантами, включая скандальную актрису Марию Машкову, Чулпан Хаматова отправилась на гастроли по Европе со странной постановкой. Зрители не поняли замысел. Люди уходили с выступлений целыми толпами.

Что происходило на сцене? По отзывам очевидцев, Хаматова прикрывалась ролью, чтобы говорить самые сальные и провокационные вещи. Она регулярно срывалась на нецензурную брань. Артистка, которая когда-то была известна драматическими работами, опускалась на дно, смеялась над чужими страданиями и плевала в души окружающим.

Оскорбление Китая и США: ложь вместо философии

Озлобленность артистки перешла все границы. В своих речах Хаматова попыталась сыграть роль вселенского судьи. Она заявила, что в мире не найдется того, кто смог бы простить человечество. Когда же публика требовала объяснений, актриса агрессивно сбрасывала вину на других.

Самым шокирующим стало ее высказывание о Китае. Хаматова позволила себе говорить, к примеру, о том, что китайцы якобы насиловали тибетцев и уйгуров. Это заявление, по мнению многих интернет-пользователей, не просто провокация, а повторение западных фейков, направленных на разжигание ненависти к дружественной России державе. Досталось и Штатам...

Публика была поражена. Раньше скандальная актриса старалась осуждать только россиян, надеясь угодить проукраинским эмигрантам. Теперь же ее агрессия обратилась против всех. Вот отредактированный пример монолога народной артистки РФ, лауреата двух Государственных премий, кавалера ордена Почета, который без цензуры публиковать просто невозможно:

«Разве в этой Вселенной есть хоть кто-нибудь, кто мог бы нас простить? Простить нас за то, как мы поступили с этой планетой, простить нас за то, как мы поступили друг с другом, как мы изнасиловали друг друга? Простить нас за религию, за расу, за цвет кожи?»

Истинное лицо вместо маски «несчастного олененка»

Многие комментаторы в соцсетях отметили страшную перемену. Чулпан Хаматова наконец сбросила маску скромной и несчастной женщины, которую она носила долгие годы в России. На сцене предстало истинное обличье: злобный, потерявший ориентиры человек, прикрывающий свою пустоту матом и оскорблениями.

Артистка выбрала формат «потока сознания», позволяя себе говорить все, что вздумается. При этом никакой глубины не было. Сложные темы - религиозные распри, расовые конфликты, столкновения культур, над которыми философы бьются веками, - она назвала «не стоящими внимания».

Эпатаж не принес результата. Зрители продолжили уходить с ее спектаклей. С каждым днем аудитория русофоба становилась все меньше. В интернете высказывания Хаматовой вызывали не желание спорить или аплодировать, а лишь брезгливость и возмущение. В общем, в Европе ее проповеди никто не оценил.

«Какая мерзость. Строила из себя такого олененка с грустными глазами, а теперь изображать ничего не надо. Можно естественно, без запинки, материться через слово. Даже если это роль, то роль ужасная и играется плохо. Хотя, судя по всему, она ей очень близка», - подобного рода комментариями изобилуют соцсети.

Что ж, видимо, карьера, построенная на ненависти к собственной стране, а затем и ко всему миру, зашла в тупик. Артистка, как и многие другие релоканты до нее, пыталась возвыситься за счет популистских речей, но не сказала ничего нового.

Более того, Чулпан Хаматова, еще недавно признававшаяся, что безумно скучает по Москве, вновь столкнулась с тем, от чего бежала: со шквалом критики и одиночеством. Теперь наверняка уж навсегда - обратной дороги нет...