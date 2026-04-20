Шуфутинский рассказал, как благодаря Пугачевой вернулся из США в Россию

Певец Михаил Шуфутинский в начале 1980-х годов столкнулся с запретом на появление на телевидении и цензурой, после чего решил покинуть СССР и начать карьеру в США. Он призался, что невозможность профессионального роста на родине стала решающим фактором для эмиграции.

Шуфутинский в США активно развивал свою карьеру, выступая в ресторанах, занимаясь продюсированием и записывая новые песни. При этом его творчество не забывали и в России. Так, артисту стали поступать предложения о гастролях на родине, но решиться на возвращение он смог не сразу.

— Это была другая Америка, совершенно другая жизнь. И жить там было намного легче, чем сейчас, например. И проще. Нас встретили, нас приняли туда, — поделился Шуфутинский в шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Поворотным моментом стала встреча с Аллой Пугачевой, которая рассказала ему о популярности его песен в России. Уже в 1990-е годы Шуфутинский впервые после отъезда выступил в России перед широкой аудиторией. Концерты прошли с оглушительным успехом. После успешных гастролей артист принял решение о возвращении на родину.

— Однажды Алла приехала на гастроли, я еще в Лос-Анджелесе жил. Она приехала и говорит: «Ты знаешь, из всех окон в Москве и вообще везде звучит твой голос. Тебе нужно приехать». Однажды один из импресарио-эмигрантов предложил мне поехать на гастроли. Я, конечно, сначала волновался, но очень мне хотелось, — рассказал артист.

Певец ранее приобрел отдельную однокомнатную квартиру в Москве специально под хранение своих наград. По словам шансонье, большое количество разнообразных статуэток и грамот поднимает ему настроение и помогает поддерживать самолюбие. Он также рассказывал, что в возрасте 76 лет стал прадедушкой.