Актриса Титова в 84 года содержит сына и еле сводит концы с концами

Валентина Титова была замужем за актером Владимиром Басовым и родила от него сына Александра и дочь Елизавету. Однако потом она оформила с ним развод. Сама актриса утверждала, что причиной расставания стало пристрастие мужа к алкоголю. Но ходили слухи, будто Титова увлеклась другим мужчиной.

Самое интересное, что после развода дети остались с Владимиром Басовым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у повзрослевших наследников были натянутые отношения с матерью. Валентина Титова приложила немало сил, чтобы наладить с ними связь.

Ей это удалось. Время от времени она навещает дочь, которая живет в Греции. А сын вообще теперь живет с актрисой. Дело в том, что два года назад у него сгорел дом. Сам Александр серьезно отравился продуктами горения, а еще возникли финансовые сложности.

Теперь его поддерживает мать. В свои 84 года Валентина Титова получает минимальную столичную пенсию без всяких надбавок за звание. Артистка поведала, что большая часть пенсии уходит на лекарства и "коммуналку". На продукты остается около десяти тысяч рублей.