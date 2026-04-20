Буланова раскрыла секрет быстрого похудения

Певица Татьяна Буланова раскрыла свой секретный способ поддержания стройной фигуры, который позволяет ей есть все, что угодно и не сидеть на строгих диетах. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ориентируется на график питания.

«Суть в том, что можно есть все что угодно, но только до 16 часов вечера», — объяснила звезда.

Она заверила, что с таким подходом позволяет себе есть любые продукты, однако отказывается от вечерних приемов пищи. При этом в вопросах физической активности певица отдает предпочтение фокусировке на выступлениях – по ее словам, двухчасовой концерт может с легкостью заменить самую тяжелую тренировку, поскольку помимо постоянного движения включает в себя состояние стресса.

«Никакой зал и рядом не стоит при таком режиме», — подчеркнула Буланова, добавив, что придерживается такого образа жизни на протяжении почти 30 лет.

До этого Мария Кожевникова раскрыла способ быстрого похудения после праздничных застолий — она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры. По словам звезды, вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому привычка поздно засыпать сильно портит фигуру.

Певец Shaman и Мизулина пришли с охраной на концерт Булановой

Ранее Надежда Бабкина поделилась секретом, который помог ей скинуть 20 кг.