Агутин посетил могилу известного музыканта из Казахстана

Российский певец Леонид Агутин приехал на могилу Батырхана Шукенова и почтил память исполнителя из Казахстана. Об этом пишет Sputnik Казахстан.

Агутин посетил могилу музыканта во время своих гастролей в Казахстане.

«Привет, друг мой дорогой! Как же тебя не хватает сейчас! Твоей мудрости, доброты и невероятной музыкальности! Все эти цветы со вчерашнего концерта в Астане от всех зрителей и всех нас! Спасибо тебе! Любим и помним!», — написал Агутин в соцсетях.

Шукенов был одним из основателей и солистом популярной группы «А-Студио», он умер 28 апреля 2015 года в Москве и был похоронен в Алма-Ате. Леонид Агутин и жена супруга Анжелика Варум принимают участие в концертах 19 и 20 апреля, организованных в память о музыканте.

