Бузова обратилась к Емельяненко

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выложила совместное фото с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

Бузова является ведущей шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. В программе принимал участие Емельяненко.

«Спасибо за игру. Жаль, что так мало. Александр, легенда, береги себя», — обратилась телеведущая к спортсмену.

13 апреля Александр Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками.

«Я ничего не прячу. Я показываю людям, что я такой же, как и вы», — добавил боец.

В активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.