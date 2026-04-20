Внучка в Канаде, карьера и секрет молодости: где сейчас певица Свиридова

Певица Алена Свиридова стала гостьей юбилейной XV церемонии премии «Аванс» журнала «КиноРепортер». 63-летняя заслуженная артистка России, известная по хиту «Розовый фламинго», продолжает активную творческую деятельность, участвует в телепроектах и входит в жюри шоу «Ну-ка все вместе!», передает News.ru.

На мероприятии Свиридова впервые публично рассказала о своей маленькой внучке Изабель, которая живет в Канаде. Ребенку всего полгода, отец девочки — сын певицы Василий от первого брака, работающий программистом. Сама артистка месяц провела с ребенком, а сейчас общается с ней по видеосвязи. У Свиридовой есть еще 22-летний сын Григорий от отношений с Дмитрием Мирошниченко.

Певица также поделилась секретами своей хорошей формы. По ее словам, никакого особого рецепта нет: нужно рано вставать, мало есть, не употреблять алкоголь и много заниматься спортом.

При этом она отметила, что у нее хорошая генетика, а каждый концерт — серьезное испытание. Артистка призналась, что давно продала машину и передвигается пешком или на метро, а в спортзал выбирается редко из-за плотного графика. Он отмечала, что планирует «быть гончей до самого конца».

Ранее Свиридова посетила Турцию в компании клуба путешественников под руководством известного телеведущего Михаила Кожухова. Артистка опубликовала в социальных сетях яркие снимки, на которых запечатлены живописные пейзажи Ликийской тропы, и объяснила, почему именно в этот сезон считает такой отдых наиболее привлекательным.