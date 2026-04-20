Лепс борется с осложнениями после инфекции

Певцу Григорию Лепсу диагностировали инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, 63-летнего артиста мучает сильный кашель. Ему прописали длительный курс гормональных препаратов — до полугода. В рамках лечения артист регулярно делает уколы и капельницы.

Однако на фоне приема гормонов, отмечает Mash, у певца возникли проблемы с работой надпочечников — они перестали вырабатывать необходимые гормоны. Сейчас артист находится под постоянным наблюдением врачей, которые отслеживают динамику его состояния.

Из‑за состояния здоровья Лепс отказался от двухчасовых сольных концертов и сосредоточился на коротких выступлениях (40-минутных корпоративах). Перед каждым концертом артист прокапывается и делает гормональные инъекции, чтобы не сорвать голос.

Накануне Григорий Лепс заявил, что планирует усыновить троих детей из детского дома. Каждому из наследников артист даст свою фамилию. Сейчас музыкант собирает необходимые для данной процедуры документы.

Ранее Лепс заявил, что хранит верность экс-возлюбленной после расставания.