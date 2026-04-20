Главу RT Маргариту Симоньян возмутило интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она восхитилась лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым.

Журналистка считает, что артистке стоит отправиться к Дудаеву: Симоньян заявила, что Пугачева «целую вечность» будет вариться в соседнем котле с чеченским сепаратистом. Высказываниям певицы Симоньян нашла лишь одно объяснение.

— Может, у нее деменция уже все-таки? Лет-то уже сколько? Надо тогда пожалеть. Надо тогда ее окружению предпринять все меры, как вот в случае с (актером, — прим. «ВМ») Брюсом Уиллисом, например. Чтобы она не имела возможности делать публичных заявлений, чтобы она нигде не появлялась, если она в деменции, — заявила Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации».

Пугачева назвала «приятным и порядочным человеком» лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева, которого обвиняют в геноциде русских. За это артистку жестко раскритиковали представитель МИД Мария Захарова, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие политики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой, где она высказалась о Дудаеве, заявив о его порядочности. Он назвал ее слова пустословием. По его словам, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.