У Лепса обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

У Григория Лепса обнаружена инфекция дыхательных путей с осложнением на бронхи. Об этом сообщает Mash.

Артист жалуется на кашель. Из-за приема гормональных препаратов у него перестают работать надпочечники. На этом фоне Лепс вынужден отказываться от больших концертов.

Как стало известно Telegram-каналу, 63-летнему Григорию Лепсу назначен длительный курс гормональных инъекций для восстановления голоса. Терапия займет до полугода — артист регулярно получает уколы и капельницы. Это временная мера, необходимая, чтобы он мог продолжать выходить на сцену.

Двухчасовые сольные концерты даются певцу с трудом, поэтому от крупных шоу приходится отказываться. Сейчас Лепс сосредоточился на частных мероприятиях и корпоративах, выступая не дольше 40 минут. Перед каждым выходом на сцену он вынужден проходить процедуры и делать гормональные уколы, чтобы не сорвать голос. Параллельно для восстановления связок артист занимается онлайн-вокалом с украинским педагогом.

На этом фоне надпочечники перестали вырабатывать гормоны, и организм тяжело реагирует на стресс. Исполнитель находится под постоянным контролем врачей. До этого он уже перенес три операции на голосовых связках. Ранее Лепс уходил в трехдневный запой, а затем резко бросил пить и занялся здоровьем, но процесс восстановления идет медленно.