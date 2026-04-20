Трое сыновей, набор веса и отец на Украине: судьба Кирилла Плетнева

Актер Кирилл Плетнев продолжает свою творческую деятельность в России. News.ru рассказал, что известно о личной жизни артиста, его здоровье и детях.

Карьера

Кирилл Плетнев родился 30 декабря 1979 года в Харькове. После развода родителей вместе с матерью переехал в Санкт-Петербург, где впоследствии окончил театральную академию. После завершения обучения стал активно сниматься в кино, а также присоединился к труппе Московского драматического театра.

Плетнев снялся в проектах «Убойная сила», «Медвежий поцелуй», «Дети Арбата», «Золотые парни», «Под ливнем пуль», «Своя среди чужих», «Адмиралъ», «Пираньи», «Метро», «Викинг», «Доктор Рихтер» и других. Всего в его фильмографии свыше 100 работ.

В 2014 году Плетнев окончил факультет кинодраматургии и кинорежиссуры ВГИКа. Его дипломная работа, короткометражка «Настя», завоевала Гран-при на кинофестивале «Кинотавр» в 2015 году. Дебютная режиссерская работа артиста, полнометражный фильм «Жги!», вышла в 2017 году.

Личная жизнь

В 2007 году у Плетнева родился сын Георгий. Актер предпочитает не раскрывать личность матери мальчика.

С 2010 по 2012 год артист был женат на актрисе Лидии Милюзиной. Пара познакомилась во время съемок фильма «Ищу тебя». В браке у них родился сын Федор.

В 2015 году у Плетнева родился третий сын Александр — его матерью стала актриса Нино Нинидзе. В 2018 году пара официально оформила отношения, однако через год артисты разошлись.

Сейчас актер не раскрывает подробности своей личной жизни, но в 2022 году его заподозрили в романе с коллегой Полиной Максимовой.

Плетнев рассказывал, что в 2010 году нашел отца, который на тот момент жил на Украине. Наладить отношения им не удалось.

«Наверное, если бы отец ввел бы какую-то константу в наших отношениях, если бы показал, что ему это действительно нужно, то и я бы больше откликнулся. А так он меня нашел, а дальше шагов не сделал. Встретились мы, не видевшись 17 лет, поговорили. Понятно, что разговор сразу теплый не получится. Ну поговорили — и что дальше?», — вспоминал Плетнев.

Проблемы со здоровьем

Около шести лет назад Плетнев стал заметно набирать вес. По сообщениям СМИ, артист мог потолстеть на 40 кг. Недавно он впервые за долгое время вышел на связь в соцсетях и обратился к поклонникам. Он рассказал, что его друг борется с алкогольной зависимостью и находится на грани жизни и смерти.

«У меня есть товарищ, который буквально умирает от употребления алкоголя. Его несколько раз подшивали, он расшивался. В общем, ничего не работает», — посетовал артист.

Сам актер заявил, что уже семь лет не пьет алкоголь, однако ему пришлось употреблять таблетки, которые приводят к набору веса. Плетнев подчеркнул, что борется с этим фактически каждый день.

Мнение о Путине

Несколько лет назад Плетнев опубликовал видео, на котором его сын Федор отвечал на каверзные вопросы. Выяснилось, что мальчик знает, кто такой президент России Владимир Путин.

«Владимир Путин славится Кремлем, танками, истребителями, большой армией, полезными ископаемыми. Он славится тем, что он хороший человек», — говорил Федор.

В комментариях поклонники похвалили артиста за то, что он прививает сыну любовь к Родине.

Текущая деятельность

Сейчас Плетнев продолжает творческую деятельность. Сейчас в производстве с его участием находятся проекты «Малыш-каратист», «Игра в прятки» и «Варвара-Краса».