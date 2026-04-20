Ирина Дубцова заявила, что у неё украли драгоценности на миллионы рублей: «Бог накажет!»
Певица Ирина Дубцова стала жертвой грабителей, которые вынесли из её дома драгоценности на миллионы рублей. В эфире шоу «Ты не поверишь!» артистка рассказала, что не сразу обнаружила, что у неё начали пропадать вещи.
Первым заподозрил неладное 20‑летний сын Дубцовой — Артём. Он взял в баре у матери шампанское стоимостью 10 тысяч рублей и привёз его на вечеринку с друзьями. Юноша уехал с праздника раньше остальных, а бутылку открыли уже без него. Выяснилось, что внутри оказалось дешёвое шампанское.
«Сначала даже думали, что я их так пранканул», — рассказал Артём.
После этого случая Ирина проверила сейф, шкатулки с драгоценностями и гардеробную. Оказалось, что у звезды пропало немало вещей. «Это связано с непорядочностью людей, которые приходили и устраивались к нам на работу», — пояснила Дубцова.
Артистка не стала обращаться в суд, хотя полагает, что виновных несколько.
«Мне нервы мои дороже. Бог накажет!», — философски отметила Ирина.
