В Молдавии отменили концерт Макаревича* и Вайкуле

Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле не смогут выступить в Молдавии. Их совместный концерт отменён «по техническим обстоятельствам», сообщает телеграм-канал SHOT.

Планировалось, что 24 апреля артисты совместно выступят на главной концертной площадке республики — в Национальном дворце им. Николая Сулака. Этот зал может вместить 2 тысячи зрителей.

Однако в субботу, 18 апреля организаторы заявили о «технических обстоятельствах» и отменили шоу. Это совпало с рекомендациями министерства культуры Молдавии о пересмотре сотрудничества с рядом иностранных артистов во избежание «репутационных рисков».

Зрителям уже пообещали вернуть деньги за билеты и предложили посетить концерт «Машины времени» 14 июня, запланированный в Кишинёве.

В Молдавии шоу Макаревича* и Вайкуле раскритиковали еще до отмены. В соцсетях писали, что артисты приехали только ради заработка, а раньше игнорировали республику.

Макаревич* и Вайкуле проводят совместный тур «От меня к тебе». Концерты, в частности, запланированы в нескольких городах США. Цена на билеты варьируется от 69 до 199 долларов.

Ранее Макаревич* перенёс концерт на Кипре, который должен был состояться в марте. У артиста возникли трудности с выездом из Израиля после обострения ситуации в регионе.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.