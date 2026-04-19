Певец Лепс захотел усыновить детей

Народный артист России, певец Григорий Лепс хочет усыновить детей из детского дома. Об этом в воскресенье артист рассказал журналистам, передает РИА Новости.

Лепс признался, что намерен взять на воспитание двух детей из детского дома, а если получится — трех.

«Подниму всех. Места у меня много… Я дам им свою фамилию, отчество», — сказал Лепс.

По его словам, он начнет усыновлять сирот «уже через три-четыре месяца» и думает, что ему доверят такую ответственность.

В марте Лепс сообщал, что «рассматривает еще детей» и мечтает о сыне и дочери.