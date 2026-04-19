Шарлиз Терон впервые подробно рассказала о ночи, когда ее мать убила отца

Звезда поделилась своими эмоциями о том роковом вечере. Отец пытался застрелить свою жену и маленькую Шарлиз

Голливудская актриса Шарлиз Терон в откровенном интервью New York Times вспомнила ночь 1991 года, которая навсегда перевернула ее жизнь. Тогда 15‑летняя девушка находилась в доме своей семьи в Южной Африке, когда её отец, сильно пьяный и вооруженный, начал устраивать стрельбу.

Терон и ее мать Герда спрятались в спальне, прижимаясь к двери и отчаянно пытаясь защититься. Отец три раза выстрелил через дверное полотно, а одна из пуль семь раз рикошетом прокатилась по коридору, задев его. В итоге Герда, защищая дочь и себя, взяла оружие и застрелила мужа, чтобы остановить угрозу. Суд позже признал ее действия самообороной, и женщине обвинений не предъявили.

По словам Шарлиз, долгое время после той ночи она испытывала стыд и чувство одиночества, будто в её семье произошло что‑то уникальное и постыдное. Лишь спустя годы она осознала, насколько широко распространена проблема домашнего насилия, и открыто заговорила об этом.

«К женщинам действительно относятся очень, очень несправедливо, даже в нашей стране, — отметила актриса. — Никто не воспринимает всерьез то, что они переживают, и я не думаю, что когда‑либо всерьез воспринимали мою маму».

После трагедии мать помогла Шарлиз не зацикливаться на боли: уже на следующий день девочку отправили в школу, а через некоторое время Терон уехала из Южной Африки, сначала построив карьеру модели, а затем добившись успеха в Голливуде.