Шарлиз Терон рассказала, как пережила ночь, когда её мать убила отца

Голливудская звезда Шарлиз Терон впервые за долгое время откровенно рассказала о трагедии, пережитой в подростковом возрасте, — событии, которое навсегда изменило её жизнь. В интервью New York Times актриса вспомнила ночь 1991 года, когда её отец, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыл стрельбу в их доме в Южной Африке.

Тогда 15-летняя Терон вместе с матерью пыталась укрыться в спальне, в то время как мужчина стрелял через дверь, ясно давая понять свои намерения. В критический момент мать актрисы, Герда Терон, взяла оружие и застрелила мужа, защищая себя и дочь.

«Она выстрелила в коридор, пуля семь раз срикошетила и попала ему в руку», – рассказала Шарлиз.

Позже было установлено, что Герда действовала в рамках самообороны, и никаких обвинений ей предъявлено не было.

По словам Терон, долгое время она ощущала стыд и одиночество, считая, что подобное произошло только с её семьёй. Лишь спустя годы она осознала масштаб проблемы домашнего насилия.

«К женщинам действительно относятся очень, очень несправедливо, даже в нашей стране. Никто не воспринимает всерьез ситуацию, в которой они находятся. И я не думаю, что кто-то воспринимал всерьез мою маму», — сказала актриса.

Несмотря на пережитое, мать помогла ей не зацикливаться на трагедии: уже на следующий день после случившегося девушка отправилась в школу. Вскоре Терон покинула Южную Африку, начала карьеру модели, а затем переехала в США, где смогла построить успешную актёрскую карьеру.

