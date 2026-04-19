Уехавшая в США актриса вмешалась в скандал с Иванченко и Лебедевым

Актриса Анфиса Чехова, уехавшая в США, обратила внимание на громкий скандал между ведущей «Натальной карты» Олесей Иванченко и дизайнером, блогером Артемием Лебедевым. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, телеведущая с самого начала шоу стала провоцировать гостя, отпускать шутки в его адрес. Предположительно, она не ожидала, что наткнется на жесткий, резкий ответ.

Чехова отметила, что скандальный выпуск поразил ее. Она уточнила, что бизнесмен с «удовольствием и даже с внутренним садизмом» унижал Иванченко в эфире.

Артистка напомнила, что Лебедев — многодетный отец, у него пять дочерей и шесть сыновей. Она добавила, что дизайнеру не следует подавать дурной пример наследникам, напротив, необходимо правильно воспитывать их.

По ее мнению, блогеру нужно надеть черную водолазку, выйти в эфир и попросить искреннего прощения у Олеси и всех женщин в ее лице.

Слова поддержки Иванченко выразили и многие другие звезды: Сергей Лазарев, Анна Седокова, Регина Тодоренко и Александр Рогов резко осудили Артемия, а Оля Парфенюк и Марина Федункив и вовсе пообещали «переломать» провокатору рёбра.