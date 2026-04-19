Певица Лана Дель Рей в коротких шортах вышла на публику

Певица Лана Дель Рей появилась на публике с супругом Джереми Дюфреном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лана Дель Рей была замечена со своим мужем во время прогулки по Лос-Анджелесу. Супругов подловили, когда они выходили из ресторана The Ivy. Певица была запечатлена в майке, молочном свитере, синих коротких шортах и балетках. Поп-исполнительницу засняли с собранными крабиком волосами и без макияжа.

В феврале Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен посетили показ дизайнера Ральфа Лорена, который прошел в Нью-Йорке. Певица выбрала для закрытого мероприятия белое платье-миди с глубоким декольте, коричневый кожаный жакет и казаки. Артистка дополнила образ золотым массивным ожерельем и сумкой. Поп-исполнительница появилась на публике с уложенными в локоны волосами и макияжем с черными стрелками и розовым блеском для губ.

До этого Лана Дель Рей и Джереми Дюфрен стали гостями вечеринки журнала W Magazine, которая прошла в преддверии премии «Золотой глобус». Певица позировала перед фотографами в красном атласном макси-платье.

