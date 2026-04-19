Звезда «Закрытой школы» оказалась в больнице после увольнения из театра

Актрису Евгению Осипову, известную по сериалу «Закрытая школа», уволили из Театра комедии, обвинив в срыве спектакля из-за алкогольного опьянения. Руководство учреждения утверждает, что именно её состояние стало причиной профессионального конфликта и последующего разрыва контракта.

Сама Осипова категорически не согласна с этими обвинениями. Она настаивает, что никогда не выходила на сцену в нетрезвом виде и не срывала постановки.

В эфире программы «Ты не поверишь!» она заверила, что коллеги могут подтвердить: подобных случаев не было, а обвинения в её адрес она считает несправедливыми. Актриса также пожаловалась, что руководство театра никак не связалось с ней, когда она перестала выходить на работу: не было ни звонков, ни сообщений с вопросами о самочувствии.

Ситуация осложнилась проблемами со здоровьем. Сейчас Евгения находится в больнице — у неё диагностировали резкие скачки давления, врачи подозревали микроинсульт.

«Становится плохо, спектакль отменяют. Мне вызывают скорую. На утро я оказываюсь в больнице, всякие у меня происходят сосудистые вещи», — сказала Осипова.

Осипова не скрывает, что в прошлом сталкивалась с зависимостью и даже участвовала в телевизионном проекте, посвящённом борьбе с алкоголизмом. Однако сейчас она утверждает, что её нынешнее состояние связано исключительно с проблемами со здоровьем, а не с обвинениями, выдвинутыми театром.

