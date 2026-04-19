Пугачева может утратить права на ключевые товарные знаки

Известная певица, продюсер Алла Пугачева в 2026 году может лишиться прав на товарные знаки, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, артистке принадлежат права на торговые знаки ALLA PUGACHEVA, «Алла», «Алла Борисовна», «Баронесса фон Орбах», «Кристина», «Рождественнские встречи» и ряд других брендов.

Эти знаки были зарегистрированы на Украине, Кубе, в России, США, Германии, Франции, Монголии, Латвии, Чехии, еще многих странах.

Специалисты провели регистрацию брендов в 1996-1997 годах и в дальнейшем, по мере истечения срока действия прав, заблаговременно продлевали их.

Владение торговыми знаками позволяло Пугачевой торговать одеждой, драгоценными металлами, открывать бизнес в большом количестве секторов экономики, в частности, при желании, певица могла зарегистрировать в России баню и оказывать соответствующие услуги.

В прошлом году, заметили журналисты, продление не производилось. Сроки действия знаков истекают в апреле и октябре текущего года.

В том случае, если срок действия не будет продлен, пояснил юрист Борис Герасин, предприниматели смогут подать заявки, получить знаки и использовать их в своих целях.