В Молдавии отменили концерт Макаревича и Вайкуле

В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

В столице Молдавии Кишиневе отменили совместный концерт ранее популярных в России, а сейчас поддерживающих Украину певцов Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле. Об этом со ссылкой на сайт организаторов мероприятия сообщает РИА Новости.

Уточняется, что концерт, запланированный на 24 апреля, был отменен по техническими причинами. Вместо него зрителям предложили посетить концерт группы «Машины времени», который пройдет 14 июня.

Ранее Вайкуле раскритиковали из-за песни «Щедрик» на украинском языке. Украинские интернет-пользователи отметили, что на протяжении многих лет артистка была частью российского шоу-бизнеса, поэтому не может работать с местной торговой сетью и записывать для нее ролики.