В Кишиневе неожиданно отменили концерт Макаревича* и Вайкуле

В Кишиневе отменен концерт Андрея Макаревича* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов и экстремистов) и Лаймы Вайкуле. Организаторы объяснили отмену техническими причинами.

Совместный концерт Макаревича* с певицей из Латвии был запланирован на 24 апреля. Между тем жители Молдавии в комментариях под анонсом совместного концерта в соцсетях высказывали негативное мнение о предстоящем мероприятии, так как в годы былой популярности артисты их страной «не интересовались», а теперь «потянулись на заработки».

На странице организаторов несостоявшегося концерта сообщается: мероприятие, запланированное на 24 апреля, отменено по техническим причинам. Организаторы, от которых решение, как подчеркивается, не зависело, принесли «искренние извинения за доставленные неудобства». Они также поблагодарили «за понимание».

Поклонникам артистов предложили посетить концерт группы "Машины времени" – он запланирован на 14 июня и тоже должен пройти в Кишиневе.

И Макаревич*, и Вайкуле занимают критическую позицию по отношению к СВО на Украине. Музыканты прекратили концертную деятельность в России. Этой весной артисты начали совместный концертный тур.

