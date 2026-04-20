Блогер Виктория Боня в воскресенье, 19 апреля, извинилась перед журналисткой Ксенией Собчак, которую ранее обвинила в травле. Своими мыслями она поделились в личном блоге.

Собчак заявила, что не планировала никаких кампаний по очернению репутации Бони.

— Вика, это какое-то втягивание меня в твою вселенную коммунальных разборок. Участвовать в этом не хочу, но клевету не потерплю. Пришли доказательства либо извинись, — заявила журналистка.

Блогер ответила бывшей коллеге по «Дому-2» и принесла извинения.

— За мной никогда не заржавеет принести извинения, если я что-то неправильно сделала. Я приношу извинения Ксении Собчак, так как верю человеку на слово. Очень рада, что мы этот вопрос решили, — заявила Боня.

14 апреля Виктория Боня записала обращение к президенту России Владимиру Путину «от лица народа». Она высказалась на тему наводнения в Дагестане, массового изъятия домашнего скота, блокировку мессенджеров и ограничения работы Сети.

Позже блогер заявила, что подозревает Собчак в попытках собрать компрометирующую информацию о ней. По ее словам, речь идет о поиске материалов, которые могли бы представить ее в негативном свете.

После обвинений Бони, Ксения Собчак высказалась, что в случае, если бы блогер остановилась только на обращении к Путину, все было бы нормально.