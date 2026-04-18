ФНС подала иск о признании Алибасова-младшего банкротом

Арбитражный суд Москвы получил от Федеральной налоговой службы по Кировской области заявление о признании предпринимателя Бари Алибасова-младшего банкротом. На счету сына продюсера и основателя группы «На-На» зафиксирован отрицательный баланс. Об этом сообщили «Известия».

Недавно жена Алибасова-младшего Арина подала в суд иск о защите чести и достоинства к своему мужу. Девушка обвинила супруга в рукоприкладстве. Она также заявила, что ее муж незаконно удерживает их дочь Эмму и не дает ей увидеться с ребенком. Однако Алибасов-младший опроверг эти обвинения.

Однако сам наследник продюсера представил иную версию событий, утверждая, что его действия были направлены на спасение жены от рецидива зависимости. Алибасов-младший заявил, что Арина страдает от тяжелого психологического состояния, усугубленного злоупотреблением психоактивными веществами.