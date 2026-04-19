Седокова отреагировала на сообщения о романе с Джиганом

Певицу Анну Седокову заподозрили в романе с рэпером Джиганом, который недавно развелся с супругой Оксаной Самойловой. Об этом сообщает «СтарХит».

Недавно — на премии телеканала «Жара — Седокова подтверждающе кивнула на заявление Джигана о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже артистка заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ее ночными звонками.

«Это он мне звонит! Я хочу заявить, что это все неправда, что было сказано тогда. Я не сумела сориентироваться вовремя. Джиган мне сказал: «Звонишь?» Я стою как дура и говорю: «Да», — пояснила Седокова.

«СтарХит» также отмечает, что поклонники давно активно обсуждают возможный роман звезд: на публичных мероприятиях Седокова и Джиган открыто флиртуют, не стесняясь камер.

Джиган и Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Бизнесвумен публично поблагодарила бывшего мужа за 17 прожитых лет и четверых детей. Она призналась артисту, что больше не ощущала себя счастливой рядом с ним.