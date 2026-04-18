Лолита Милявская поблагодарила Пугачёву за мудрый совет

Певица Лолита Милявская поздравила Аллу Пугачёву с 77-летием и поблагодарила её за важный совет, который Примадонна дала ей около 15 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал артистки.

Лолита вспомнила интервью на «Радио Алла», где Пугачёва раскритиковала её за эксцентричное поведение на сцене. Примадонна считала, что коллега прикрывается клоунадой от волнения и боится, что зрители воспримут её серьёзно.

«Ты боишься, ты прикрываешься клоунадой. Тебе от волнения, что тебя серьезно поймут, нужно ключи вертеть в руках или еще что-то придумывать — на башку себе сажать что-то. Не надо тебе», — заявила тогда Алла Борисовна.

Пугачёва посоветовала Милявской просто выходить на сцену и петь, без лишних эксцентричных выходок.

«Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания! С днем рождения, потрясающая нежная женщина!» — поделилась Лолита в своём телеграме.

Напомним, Примадонна отметила день рождения на Кипре в кругу семьи. К ней прилетели дочь Кристина Орбакайте с семьёй и внук Никита Пресняков. Празднование прошло в эксклюзивном ресторане Лимасола, который был закрыт для других посетителей. Средний чек в заведении составляет от 200 до 250 тысяч рублей.