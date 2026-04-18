60-летняя телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секреты молодости

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась своими методами поддержания красоты и молодого внешнего вида. Об этом сообщает издание TV.Mail.ru.

Андреева стала известна как ведущая программы «Время» на Первом канале. Внешний вид телезвезды неизменно вызывает восхищение зрителей — в свои 60 лет она выглядит значительно моложе.

В интервью телеведущая рассказала о своём образе жизни. Главными составляющими её системы стали правильное питание, спорт и особые утренние ритуалы.

«Я правильно питаюсь, пью много воды, регулярно занимаюсь спортом — у меня девять тренировок в неделю. Свой день я начинаю с того, что простукиваю тело», — призналась Андреева.

Девять тренировок в неделю — внушительная нагрузка даже для молодого человека. Телеведущая не уточнила, какие именно виды физической активности она практикует, однако результат говорит сам за себя.

Помимо спорта и питания, Андреева упомянула особую утреннюю практику — простукивание тела. Эта техника используется в восточной медицине для улучшения кровообращения и общего тонуса организма.

