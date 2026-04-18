Шаляпин объяснил, почему артисты должны получать деньги за концерты 9 мая

Певец Прохор Шаляпин высказался о праве артистов на оплату выступлений на концертах, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщает издание «Абзац».

Шаляпин стал известен благодаря участию в шоу «Голос» и эпатажному образу жизни. Певец не раз становился героем светской хроники из-за своих романов и публичных скандалов.

Артист объяснил свою позицию через призму современной экономики. По его словам, времена изменились, и нынешние реалии существенно отличаются от советской эпохи. Шаляпин провёл параллель с повседневной жизнью: если ему приходится платить в магазине за товары, то и он имеет право получать деньги за свой труд.

«Друзья, мы живем не в советские годы. Мы живем в эпоху, когда экономика уже так работает. Мне же в магазине никто ничего бесплатно не дает», — поделился певец.

Шаляпин подчеркнул, что место выступления не должно влиять на вопрос оплаты.

«Соответственно, я тоже за свой труд должен получать деньги, и неважно где», — добавил артист.

Напомним, в последние годы всё чаще возникают дискуссии о том, должны ли звёзды выступать бесплатно на патриотических мероприятиях. Одни считают, что артисты обязаны почтить память погибших безвозмездно, другие настаивают на профессиональной оплате труда независимо от повода концерта.