Анна Седокова посмеялась над сыном, назвав его своим «хейтером»

Певица сняла реакцию Гектора на свою новую песню. Мальчик высказался резко.

43‑летняя певица Анна Седокова в шутливом тоне назвала восьмилетнего сына Гектора первым «хейтером» своей новой песни. Артистка записала видео, на котором мальчик слушает ее макси‑сингл.

Когда мама спросила, понравилась ли ему композиция, Гектор сморщил лицо и честно ответил, что — нет. При этом он все равно несколько раз просил умную колонку включить этот трек, даже ночью, оставаясь при этом в роли немного смущенного и непричастного критика. Анна с юмором подписала ролик фразой: «Хейтеры ближе, чем мы думали», подчеркнув, что музыкальный вкус ребенка пока не совпадает с ее собственным.

У Седоковой трое детей от разных мужчин. В 2004 году родилась дочь Алина от брака с футболистом Валентином Белькевичем, в 2011‑м — Моника от бизнесмена Максима Чернявского, а в 2017‑м — Гектор, от отношений с Артемом Комаровым. Певица воспитывает сына одна и в начале апреля публично отметила его день рождения, назвав этот день одним из самых счастливых в своей жизни.