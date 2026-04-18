«Не могу привыкнуть»: сестра Бузовой рассказала, как протекает ее беременность

Анна Бузова, младшая сестра певицы Ольги Бузовой, активно делится с подписчиками деталями своей беременности. После того, как в начале апреля стало известно о грядущем пополнении в семье, она решила подробно рассказывать о своих буднях в этот особенный период.

— До сих пор не могу привыкнуть, что официально можно не втягивать живот. Но, честно говорят, помимо живота — бонусом растет и все остальное. Я сильно опережаю рост на весах, если сравнивать с нормой. Сегодня с утра вес такой, с каким я, наивная, планировала идти рожать, — отметила блогерша.

Даже в условиях стремительного набора веса Бузова не отказывается от активного образа жизни. Ежедневные занятия йогой и три функциональные тренировки в неделю помогают ей чувствовать себя подвижной, гибкой и здоровой, несмотря на «чуть большую округлость».

Анна Бузова и отец ребенка, бизнесмен Константин Штрыкин, состоят в отношениях много лет, но свадьбу пока не сыграли. Предприниматель, как оказалось, лишь недавно заметил перемены в фигуре избранницы, несмотря на уже значительный срок беременности.

— Костя, кстати, только вчера сказал: «Вот теперь вроде немного видно животик». До этого отрицал, говори, что вообще ничего не заметно, — рассказала Бузова.

Пол будущего малыша будущие родители пока держат в секрете, однако девушка пообещала подписчикам вскоре раскрыть эту информацию. Поклонники в свою очередь активно гадают, кого же ждет пара, предполагая, что видимые изменения во внешности Бузовой могут намекать на рождение мальчика.

Футболист Дмитрий Тарасов, который на протяжении четырех лет состоял в браке с Ольгой Бузовой, поздравил сестру своей бывшей жены с беременностью.