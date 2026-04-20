Гогунский довел Самбурскую: "кричала как дурная"

Настасья Самбурская и Виталий Гогунский вместе снимались в комедийном сериале "Универ". Однако у актрисы остались плохие воспоминания от работы с коллегой. На шоу "Кстати" Настасья вспомнила, как Виталий ее довел до белого каления.

"Мы с Виталием пересекались на съемочной площадке, он фигни мне какой-то наговорил. Я была начинающей актрисой, но я орала в тот момент, кричала как дурная просто, что я не могу так работать, потому что реально это было невозможно", - рассказала Самбурская.

Она уточнила, что тогда Гогунский стал активно вмешиваться в съемочный процесс, взяв на себя обязанности режиссера. Настасье не понравилось, что нужно было слушать двоих руководителей на площадке.

Самое интересное, что на шоу присутствовал и сам Виталий Гогунский. Он с юмором отреагировал на жалобу Самбурской, предложив считать его виновником всех жизненных неудач.

Отметим, что после инцидента, спустя продолжительное время, Настасья и Виталий опять оказались на одной съемочной площадке. Актриса призналась, что была не в восторге от перспективы новой совместной работы.